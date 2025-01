Homem contrata assassinos para matar o pai de sua namorada, mas eles matam a pessoa errada

Em uma reviravolta chocante, assassinos contratados para matar alguém acabaram assassinando a pessoa errada em Lucknow. Em 30 de dezembro, o taxista Mohammad Rizwan foi morto a tiros na área de Madehganj. A polícia prendeu três pessoas, incluindo um advogado, em conexão com o assassinato.

O advogado Aaftab Ahmed, principal acusado, teria contratado assassinos para eliminar o pai e o marido da mulher com quem mantinha um relacionamento. No entanto, numa confusão, os homens armados dispararam sobre Mohammad Rizwan em vez do alvo pretendido.

“Aaftab Ahmed é o principal acusado. Ele queria matar o marido e o pai da mulher com quem mantinha um relacionamento. O acusado chegou a Madehganj no dia 30 de dezembro para cometer o assassinato, mas acabou matando a pessoa errada. A arma , a bicicleta utilizada no crime e os telefones dos acusados ​​foram apreendidos”, disse Raveena Tyagi, DCP (Central).

As investigações policiais revelaram que Aaftab contatou Yasir para executar o plano, que por sua vez envolveu Krishnakant na conspiração. Depois que a dupla atirou na pessoa errada, surgiram tensões entre eles e Aaftab.

Aaftab, que inicialmente pagou Rs 2 lakh pelo crime, recusou-se a pagar o valor restante, alegando que não havia matado o alvo pretendido, levando a uma disputa acalorada.

Durante a investigação, a polícia recuperou dos acusados ​​uma arma de fogo ilegal, 14 cartuchos de munição, uma motocicleta utilizada no crime e três celulares.

Os três indivíduos foram presos e serão apresentados ao tribunal, confirmou o DCP Tyagi, acrescentando que uma investigação mais aprofundada está em andamento.