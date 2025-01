Homem pede desculpas no Tribunal Superior de Bombaim por agredir policial e é solicitado a prestar serviço comunitário

O Tribunal Superior de Bombaim cancelou um processo criminal contra um homem e sua mãe por agredirem um policial de plantão em 2017, depois que eles pediram desculpas ao departamento de polícia no tribunal. O tribunal também ordenou que o homem prestasse serviço comunitário em quatro domingos, a partir de 26 de janeiro.

O advogado Uday Warunjikar, representando os peticionários, aceitou que a dupla “agiu de forma inadequada”. No entanto, como o FIR seria um obstáculo para o homem, Bacha, conseguir um emprego, ele recorreu ao tribunal para cancelar o caso.

Uma bancada composta pelos juízes Ravindra V Ghuge e Rajesh S Patil estava ouvindo um apelo apresentado por Hushad Neville Bacha, 22, e sua mãe.

O caso, que começou quando Bacha tinha 17 anos e andava de moto sem licença ou capacete, sofreu uma reviravolta durante uma verificação policial aleatória à meia-noite que levou a um incidente acalorado na delegacia de polícia de Oshiwara, em Mumbai.

A FIR disse que durante a parada policial, a mãe de Bacha supostamente criou o caos e danificou o uniforme de um policial. A dupla foi acusada de acordo com as seções do IPC e da Lei de Veículos Motorizados.

O tribunal reconheceu as desculpas apresentadas pelos peticionários e delineou as condições para o encerramento. Isso incluiu Bacha prestando serviço comunitário no Hospital Geral SK Patil Mahanagarpalika em quatro domingos, começando em 26 de janeiro, e sua mãe doando Rs 25.000 “em defesa dos animais”.

Além disso, a carteira de motorista de Bacha permanecerá na delegacia de polícia de Oshiwara até 15 de abril. Ele também foi condenado a não dirigir nenhum veículo até então e a concordar em usar capacete no futuro.