Homem preso por abusar sexualmente de duas meninas na sociedade habitacional de Surat – Gujarat News

Um homem supostamente abusou sexualmente de duas meninas enquanto elas brincavam fora de sua casa em uma sociedade residencial em Surat. Todo o ato de agressão sexual foi capturado no CCTV.

No vídeo é possível ver o homem se aproximando das duas meninas que brincavam de bicicleta. Fingindo brincar com as meninas, ele tira uma garota da bicicleta e começa a tocá-la de forma inadequada.

A polícia prendeu o acusado, Mohammad Nazir Ansari, 26 anos, na sequência de uma denúncia apresentada pelos pais das vítimas.

Nazir, trabalha numa fábrica de teares. A polícia também levou o acusado ao local do incidente.

Os policiais recriaram a cena do crime junto com Nazir e interrogaram os moradores.

Contribuições de Sanjay Singh Rathod de Surat