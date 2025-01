Homem russo morre em incêndio de faísca

Em Irkutsk, ocorreu um incêndio na rua Nikolaev, resultando na morte de um morador local de 46 anos. relatado ao serviço de imprensa da Direção Principal do Ministério de Situações de Emergência da Rússia para a região de Irkutsk.

Segundo investigadores do Ministério de Situações de Emergência, o homem e sua companheira atearam fogo a um faísca em um anexo. Faíscas da pirotecnia atingiram o líquido inflamável, fazendo com que o fogo se espalhasse rapidamente. A mulher conseguiu sair do quarto, enquanto o homem ficou e tentou apagar as chamas.

A área do incêndio foi de 165 metros quadrados. Para eliminá-lo, foram mobilizados 24 funcionários do Ministério de Situações de Emergência e seis equipamentos.

