Homem se apresenta como falso funcionário do CMO de Gujarat, preso em Surat

Um homem que se passou por funcionário do Gabinete do Ministro-Chefe (CMO) de Gujarat foi preso por alegar falsamente ter trabalhado no governo estadual por duas décadas, enganando pessoas inocentes para ganho pessoal, disse a polícia no domingo.

O homem, identificado como Nitesh Chaudhary e residente de Surat, apareceu no radar da polícia depois de entrar em contato com o vice-coletor de Navsari, Janam Thakor, em várias ocasiões entre outubro de 2024 e janeiro de 2025.

Chaudhary, apresentando-se como uma figura de autoridade do CMO, tentou discutir um caso de apropriação de terras e supostamente alegou que um acordo havia sido alcançado por Rs 40 lakh. Suas repetidas tentativas de estabelecer credibilidade levantaram suspeitas quando ele fez pedidos incomuns e pediu informações sobre autoridades locais.

Após investigação, o Vice-Coletor Thakor descobriu que não existia tal funcionário no Gabinete do Ministro-Chefe. Agindo rapidamente, ele apresentou queixa contra o golpista, o que levou à sua prisão.

Segundo a polícia, Chaudhary criou sua persona para ganhar confiança. Ele alegou que a sua principal responsabilidade era organizar as visitas oficiais do Ministro-Chefe e até sugeriu que poderia facilitar reuniões directas com o Ministro-Chefe e outros políticos seniores e funcionários do governo.

Para reforçar as suas credenciais fabricadas, Chaudhary afirmou que tinha mestrado em Comunicação de Massa e Jornalismo e estava à espera de uma promoção para um cargo em Deli.

O acusado enfrenta agora uma acção legal ao abrigo da secção 204 do Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) e estão em curso investigações adicionais para determinar o número de pessoas que ele enganou usando a sua identidade falsa.