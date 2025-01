Homem urina em passageiro dormindo em voo; A resposta ‘nojenta’ da companhia aérea deixa familiares em estado de choque

Um homem que viajava com a United Airlines recentemente se viu “encharcado” de urina por um companheiro de viagem, e os comissários de bordo lhe ofereceram pouca ajuda além de uma troca de roupa. Jerome Gutiérrez estava dormindo profundamente (cerca de quatro horas após o início do voo São Francisco-Manila) quando outro homem se levantou e começou a urinar. O incidente foi destacado por sua enteada Nicole Cornell, que também expressou seu total “desgosto” com a companhia aérea pela forma como tratou o assunto.

“Ele estava dormindo e apertou o cinto e ficou chocado quando olhou para o homem e pensou que estava sonhando… Jerome percebeu que estava encharcado da barriga para baixo na urina daquele homem”, disse ele ao SFGATE por e-mail.

Cornell disse que a companhia aérea forneceu pijamas para Gutierrez usar após o incidente, mas o alertou para não se aproximar do outro passageiro. Os comissários de bordo do voo da United Airlines estavam “com medo de que ocorresse um confronto e que ele se tornasse violento”.

“Eles colocaram as necessidades da companhia aérea acima da saúde do meu padrasto. Estou tão enojado e chocado com a forma como a United Airlines lidou com isso! “Isso é um risco biológico e o avião deveria ter virado para resolver este problema”, irritou-se.

Enquanto isso, um porta-voz da United Airlines confirmou que houve “perturbação entre os passageiros” sem revelar detalhes sobre o incidente. A empresa disse que pediu à polícia que esperasse o avião no pouso e proibiu o passageiro em questão.

O incidente (que ocorreu na semana passada) tornou-se viral, com muitos nas plataformas de mídia social expressando seu horror.

Muitos também se lembraram do infame incidente do ‘pee-gate’ da Air India em 2023, no qual um homem bêbado urinou em uma passageira da classe executiva. O incidente ocorreu no voo Nova York-Nova Delhi e o homem logo foi colocado na lista de proibidos de voar e enfrentou consequências legais.

