Em uma virada dramática dos eventos, Maulana Kashif, um líder principal da ala política Lashkar-e-Taiba (LET) e um parente de Hafiz Saeed, foi morto a tiros do lado de fora de sua casa no Paquistão. Este incidente enviou ondas de choque através da rede terrorista do Paquistão, ainda mais intensificando o clima do medo entre os militantes.

Segundo relatos, Kashif foi morto a tiros por agressores de bicicleta não identificados em Swabi, Khyber Pakhtunkhwa. Seus laços estreitos com Hafiz Saeed, o fundador da Lashkar-e-Taiba, e seu papel no recrutamento e radicalização da juventude fizeram dele uma figura-chave no traje terrorista. Ele também foi responsável por oferecer conferências jihadistas em campos de treinamento terrorista e supervisionar várias mesquitas e madrasas ligadas a atividades extremistas.

Este assassinato dirigiu marca a quarta eliminação terrorista de alto perfil no Paquistão no último mês. Chega em um momento em que as agências militares e de inteligência paquistanesas estão lutando para conter a crescente instabilidade no ecossistema terrorista do país. Os relatórios indicam que o chefe do Exército do Paquistão, o general também Munir, lançou uma operação importante para localizar os responsáveis ​​pelo assassinato de Kashif.

Apesar da vergonha internacional repetidamente, o Paquistão continua a sediar e apoiar grupos terroristas como Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed e Hizbul Mujahideen. No entanto, eventos recentes sugerem que uma força sombria está sistematicamente eliminando a operação terrorista -chave, criando paranóia nas facções extremistas.

Maulana Kashif era parte integrante da Rede de Recrutamento de Lashkar, responsável por lavar o cérebro e radicalizar mentes jovens para se juntar ao grupo terrorista. Sua influência foi estendida através de várias organizações radicais, o que torna sua eliminação um revés significativo para as operações de Lashkar. Com o repentino desaparecimento de Kashif, a especulação é abundante nos círculos terroristas do Paquistão, que está por trás desses assassinatos específicos? E o que é mais importante, quem será o próximo?