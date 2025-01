Homens e mulheres, algumas horas após a inauguração de Donald Trump … sensacional por Maria de Filippi

Klaus David 25 de janeiro de 2025

Oferecemos a você “Tele … eu recomendo”, a coluna de Klaus Davi dedicada à tela pequena

Quem sobe as escadas (Homens e mulheres)

Poucas horas depois que Donald Trump assumiu o cargo na Casa Branca, onde os empresários mais ricos do mundo como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Bernard Arnault ficaram “, Tina Cipollari reage indiretamente ao ‘aniversário’ do Techno planetário. Magnaten divulgando publicamente sobre sua busca por um parceiro durante homens e mulheres em Canale 5, que foi transmitido na quarta -feira.

O comentarista vulcânico confirma -se como um dos pilares do programa Mary de Filippi, que evoluiu muito em todos esses anos, se adaptou a Times e novos idiomas e, ao mesmo tempo, permaneceu ele mesmo. Lá, ela provou de sua recente participação em Belve, onde Tina esperava que ela quisesse um parceiro muito rico como o destaque de sua carreira. Provocação ou não, o anúncio coincidiu com um novo aumento nos números de visualização do show, que atingiu uma participação de 24,6% com mais de 2,7 milhões de espectadores.





Deve -se notar que o formato fascino é o formato que melhor se beneficia do novo público total: em comparação com a pesquisa tradicional Mary, graças à contribuição de dispositivos tecnológicos, seu público todos os dias com mais de 100 mil pessoas (quarta -feira foram que lá estão lá 114 mil) e, portanto, sempre líder claramente entre os cursos que mais ganham com o novo padrão de auditel.