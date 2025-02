Homens não identificados entram no banho feminino na Universidade de Andhra Pradesh, atirar e protestar

Os estudantes de uma universidade central no distrito de Anantapur, em Andhra Pradesh, organizaram um protesto noturno no domingo, depois que os homens não identificados supostamente entraram no banheiro feminino no campus, o que causou problemas de segurança.

O incidente ocorreu por volta das 21h, quando os alunos viram homens dentro do banheiro, causando pânico. Eles imediatamente alertaram as autoridades da polícia e da universidade, mas sua resposta foi lenta, isso ainda mais zangado.

Exigindo ações rápidas, os alunos bloquearam a saída da faculdade, pedindo melhor segurança e medidas mais fortes para evitar tais incidentes. “Não temos mais certeza no campus. Se as autoridades não agirem agora, continuaremos nosso protesto ”, disse um estudante.

A polícia registrou um caso e lançou uma investigação, mas os alunos ainda estão céticos sobre o resultado. Eles pediram às autoridades que aumentassem as patrulhas de segurança, instalassem câmeras de CFTV e melhorassem a iluminação do campus.

A administração da universidade garantiu aos estudantes de ações imediatas, mas os manifestantes insistem que não voltam até que medidas concretas sejam implementadas.

Esse incidente ocorre imediatamente após um caso de agressão sexual de um estudante no campus da Universidade de Anna em Tamil Nadu em 23 de dezembro de 2024. Também foi relatado que ele filmou o ataque e chantageia o sobrevivente. O réu foi preso após a investigação.