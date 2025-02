"Homens ou mulheres melhores?". Balivo envergonha Paolo Conticini, a pergunta mais quente | Vídeo

“Sete Melhor como homens ou mulheres?“, Caterina Balivo perguntou ativando o riso de seus convidados e o público no estúdio. O momento certoa transmissão de televisão no RAI 2, Enzo Iacchetti um Paolo Conticini Eles apresentaram seu próximo show teatral: “Tootsie”. E para a ocasião, o Hospita – que faz 45 anos hoje – os sujeitou a algumas perguntas com um gosto picante e divertido.

“Bem, isso é uma pergunta?” Paolo Conticini do apresentador de O bem seguroDesagradável. “Eu realmente gosto desse papel. Mas Eu me sinto mais à vontade como um homem. Mas há muitos lados das mulheres que eu gosto e é por isso que me jogo. As mulheres têm uma arma louca Isso é charme, beleza. Os homens também têm. Mas quando uma mulher ri, é muito mais forte que um homem. Uma mulher, se ela quiser, recebe tudo“.





“Concordo. Eu posso dizer que gosto disso também Eu me encontrei melhor como uma mulher mais velha E se aposentou em vez de jovem, “ele brincou Enzio Iacchetti”. Muito ele no papel das mulheres Ser homens melhores. “Aplausos no estúdio.