Homofobia no Islã: os muçulmanos apóiam lésbicas hijabi ‘& amp; ‘Namazi Gays’? Devdutt Pattanaik publica em ‘The Pior Blasfemy’

Depois que Muhsin Hendricks, o primeiro ímã abertamente gay do mundo, foi morto a tiros no autor indiano da África do Sul, o autor indiano Devdutt Pattanaik fez perguntas sobre a “pior blasfêmia” no Islã: Homofobia.

Pattanaik, o autor Gay Indio, deixou o armário em 2018, dias após a abolição da Seção 377, a lei que criminalizou os mesmos relacionamentos de sexo, de acordo com um Times da Índia relatório.

Compartilhando as notícias do assassinato de Hendricks no Instagram, o mitologista disse que os muçulmanos não apóiam ‘lésbicas hijabi’ e ‘gays namazi’ e disse que os esquerdistas nunca abordam a homofobia estrutural islâmica.

“Envie isso a todos aqueles pró-palestinos e ‘ativistas’ que insistem que os muçulmanos apóiam as lésbicas nijabi e os gays namazi … aqueles que nunca falarão sobre homofobia estrutural islâmica e continuam a citar uma resposta estranha dos contos mitológicos de Lut /Lote, Sodoma e Gommorah ”, ele escreveu em sua publicação.

“Pare de subcontratar a homofobia a Deus. É a pior forma de blasfêmia ”, acrescentou Pattanaik.

Muhsin Hendricks assassinato: Muhsin Hendricks, que dirigiu uma mesquita destinada a um abrigo seguro para os muçulmanos homossexuais e outros marginalizados, estava em um carro com outra pessoa quando um veículo parou na frente deles e bloqueou sua partida, disse a polícia sul -africana.

“Dois suspeitos desconhecidos com rostos cobertos deixaram o veículo e começaram a disparar vários tiros no veículo”, disse a força do Cabo Oriental em comunicado.

“A partir de então, eles fugiram do local, e o motorista notou que Hendricks, que estava sentado na parte de trás do veículo, foi morto a tiros.”

A razão do assassinato, segundo a polícia, é desconhecida.

Hendricks, envolvido em vários grupos de defesa LGBTQ, saiu como gay em 1996. A Mesquita Al-Ghurbaah correu em Wynberg, perto de seu local de nascimento, Cape City.

Hendricks, o tema de um documentário de 2022 chamado “The Radical”, já havia aludido às ameaças contra ele. Mas ele insistiu que “a necessidade de ser autêntica” era “maior que o medo de morrer”.

Foi assim que as redes sociais reagiram ao assassinato de Muhsin Hendricks: “O que me aterroriza sobre o assassinato sem vergonha de Muhsin Hendricks é que eu provavelmente conheço pessoas que celebrarão sua morte”, disse um usuário aterrorizado de redes sociais.

“O assassinato de Muhsin Hendricks deve ser condenado nos termos mais fortes. A proteção e preservação da vida é um princípio cardeal inviolável da Shari’ah. Isso não está em debate ”, disse outro usuário.

“Ninguém tem o direito de levar a vida intencionalmente de outra. Sempre. O assassinato de Muhsin Hendricks nunca pode ser tolerado ou justificado em nome do Islã. Não é nossa responsabilidade emitir um julgamento. Ninguém além de Allah (SWT) pode fazê -lo. Aqueles que celebram, estão doentes! Um usuário foi adicionado.