Horas antes de os EUA proibirem o TikTok, Trump diz que ‘provavelmente’ concederá extensão

O tempo está correndo em direção à proibição do TikTok nos Estados Unidos, mas os usuários que buscam clareza sobre o que isso significaria não receberam muito no sábado da empresa que administra a popular plataforma de compartilhamento de vídeo ou dos gigantes da tecnologia que oferecem o aplicativo TikTok em seus mercados digitais.

No entanto, o presidente eleito Donald Trump disse em uma entrevista à NBC News que estava considerando conceder uma extensão que poderia permitir que o TikTok continuasse além de domingo, quando uma lei que proíbe lojas de aplicativos móveis e serviços de streaming na Internet distribuem o TikTok para usuários americanos. . efeito.

O momento da proibição complicou as coisas, talvez a favor do TikTok: a administração cessante de Biden reiterou no sábado que considera a implementação e aplicação da lei responsabilidade de Trump, que tomará posse na segunda-feira e se comprometeu a “salvar” o aplicativo inovador. .

De acordo com a lei, a controladora da TikTok com sede na China, ByteDance, tinha nove meses para vender a operação da plataforma nos EUA a um comprador aprovado. A lei permite que o presidente em exercício estenda o prazo em 90 dias se houver uma venda em andamento.

A startup de inteligência artificial Perplexity AI apresentou uma proposta à ByteDance no sábado para criar uma nova entidade que fundiria a Perplexity com os negócios da TikTok nos EUA, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Se for bem-sucedida, a nova estrutura também incluiria outros investidores e permitiria que os acionistas existentes da ByteDance mantivessem sua participação na empresa, disse a fonte.

A Perplexity não está pedindo para comprar o algoritmo ByteDance que alimenta os usuários do TikTok com vídeos baseados em seus interesses e transformou a plataforma em um fenômeno. A pessoa disse acreditar que um preço justo para o TikTok, sem o algoritmo, seria superior a US$ 50 bilhões.

Se o plano de fusão for bem-sucedido, o algoritmo precisará ser reconstruído. Isso também levaria a mais pesquisas baseadas em IA no TikTok, disse a pessoa.

Outros potenciais compradores estão de olho no TikTok. O astro de “Shark Tank” Kevin O’Leary disse recentemente que um consórcio de investidores formado por ele e o bilionário Frank McCourt ofereceu à ByteDance US$ 20 bilhões em dinheiro.

Trump disse à NBC News que “muito provavelmente” daria a prorrogação ao TikTok após sua posse. A ByteDance disse anteriormente que não iria vender, mas espera-se que o CEO da TikTok, Shou Zi Chew, compareça à posse de Trump em uma localização privilegiada.

Por que o futuro do TikTok nos EUA não é tão claro?

Na sexta-feira, a Suprema Corte dos EUA manteve por unanimidade a lei federal que proíbe o TikTok, a menos que a ByteDance alienasse suas participações nos EUA. Ao emitir a decisão, os juízes rejeitaram o pedido de Trump de esperar até que a sua administração pudesse procurar uma “resolução política” para o assunto.

TikTok, ByteDance e alguns dos usuários dedicados que confiam na plataforma argumentaram que o estatuto violava a Primeira Emenda. A administração Biden procurou demonstrar que a propriedade e o controle do TikTok pela ByteDance representavam uma ameaça inaceitável à segurança nacional.

A TikTok solicitou recentemente ao governo Biden uma “declaração definitiva” garantindo ao Google, Apple e outras empresas que não enfrentariam multas se continuassem a oferecer seus serviços em todo o país. Caso contrário, o TikTok disse que “será forçado a escurecer” no domingo.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, chamou o processo da TikTok de “uma façanha”.

“Não vemos razão para que a TikTok ou outras empresas tomem medidas nos próximos dias antes da tomada de posse da administração Trump”, disse Jean-Pierre no sábado. O TikTok não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários enviados no sábado.

O que acontecerá no domingo? Não está explicitamente claro. Especialistas disseram que conforme a lei foi redigida, os usuários atuais do TikTok ainda teriam acesso ao aplicativo, mas não receberiam atualizações, o que eventualmente o tornaria inviável.

Embora a empresa afirme que sua plataforma ficará oculta, ela não forneceu detalhes, incluindo se encerraria voluntariamente sua plataforma nos EUA à meia-noite.

Trump deu crédito ao TikTok por ajudá-lo a conquistar o apoio de mais eleitores jovens nas eleições do ano passado, mas ele nem sempre foi um fã. Durante seu primeiro mandato, ele emitiu ordens executivas proibindo o TikTok e o aplicativo de mensagens chinês WeChat. Posteriormente, os tribunais bloquearam as medidas.

Trump disse à moderadora do “Meet the Press”, Kristen Welker, em uma entrevista por telefone no sábado, que se ele conceder ao TikTok a prorrogação de 90 dias, isso “provavelmente” será anunciado na segunda-feira.

“Temos que olhar com atenção. “É uma situação muito grande”, disse ele, segundo a NBC News.

Quão dependentes são os americanos do TikTok?

A maioria dos adolescentes americanos e um terço dos adultos usam o TikTok, de acordo com o Pew Research Center. A maioria das pessoas o usa para assistir a vídeos curtos e divertidos. Um subconjunto de usuários (criadores de conteúdo e proprietários de pequenas empresas) depende da plataforma para obter renda.

Algumas pesquisas de opinião anteriores mostraram que a maioria dos americanos não queria que o aplicativo desaparecesse. Uma sondagem realizada pela Associated Press e pelo NORC Center for Public Affairs Research em Janeiro de 2024 revelou uma divisão tripartida entre os americanos sobre a proibição da plataforma: cerca de um terço era a favor ou contra, ou não tinha opinião sobre o assunto. Enquanto isso, uma pesquisa do Pew Research Center realizada em julho e agosto disse que o apoio público à proibição caiu de 50% em março de 2023 para 32%.

O que acontecerá com o TikTok se for banido? Se o TikTok for banido (e continuar banido) nos Estados Unidos, sofrerá um enorme golpe financeiro. Os advogados da empresa disseram em documentos judiciais que, mesmo que a paralisação nos Estados Unidos durasse um mês, a TikTok perderia 29% de sua receita total de publicidade “global direcionada” até 2025, bem como funcionários talentosos atuais e potenciais. No entanto, é provável que a plataforma não desapareça completamente, pois continua popular no exterior.

Por enquanto, a empresa tem tentado garantir aos seus funcionários americanos que eles podem continuar trabalhando. No início desta semana, a TikTok disse aos seus trabalhadores americanos que seus escritórios permaneceriam abertos ao trabalho mesmo que a “situação” não fosse resolvida até domingo.

No memorando, relatado pela primeira vez pelo The New York Times e confirmado pela empresa, o TikTok disse aos funcionários que seu “emprego, salário e benefícios” estavam seguros, acrescentando que a lei de proibição foi redigida de uma forma que afeta a experiência do usuário em os EUA, mas não a TikTok como empregador.

Outros problemas do TikTok

A lei de venda ou proibição não é a única questão legal que a TikTok e a ByteDance encontraram no ano passado.

Em outubro, mais de uma dúzia de estados e o Distrito de Columbia processaram o TikTok, alegando que o aplicativo foi projetado para viciar crianças e prejudicar sua saúde mental. O procurador-geral da Virgínia entrou com uma ação na sexta-feira fazendo alegações semelhantes e alegando que o TikTok enganou o público sobre a capacidade do governo chinês de usar indevidamente informações sobre usuários americanos.

Outras nações também tomaram medidas para restringir ou penalizar o TikTok.

Em 30 de dezembro, a Suprema Corte da Venezuela multou a TikTok em US$ 10 milhões por “não implementar medidas” para evitar contestações de vídeos virais que, segundo autoridades do governo, levaram à morte de três crianças venezuelanas no ano passado.

O primeiro-ministro da Albânia anunciou no início de dezembro que o seu governo encerraria o TikTok por um ano porque a plataforma alegadamente incitava à violência e ao assédio, especialmente entre crianças.