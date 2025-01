Governador da região de Vologda, Georgy Filimonov contadoque no dia anterior os investidores se reuniram em Veliky Ustyug e discutiram o projeto de investimento.

De acordo com os planos, os participantes se engajarão na renovação em grande escala da cidade, incluindo a reconstrução da propriedade de Father Frost, e os preparativos para o 880º aniversário da cidade, que será comemorado em 2027, trarão ainda mais turistas a Veliky pull. Ustyug.

Representantes do AFK Sistema participam do projeto. Segundo o responsável regional, o empresariado deve mostrar na prática o que é o poder para as pessoas e o capital para as pessoas.