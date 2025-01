Houthis relatam 12 ataques aéreos da coalizão EUA-Reino Unido no norte do Iêmen

Ele Grupo Houthi na sexta-feira ele informou que o Americano-Britânico A coalizão lançou 12 ataques aéreos contra o norte do Iêmen. amran província.

De acordo com o canal de televisão Al-Masirah, afiliado aos Houthi, a “agressão” EUA-Reino Unido teve como alvo o distrito de Harf Sufyan, em Amran.

A emissora não deu mais detalhes sobre as vítimas ou danos causados ​​pelos ataques.

Não houve comentários imediatos de NÓS e Reino Unido oficiais sobre os ataques aéreos relatados.

O grupo Houthi controla Amran desde 2014, e a província fica a cerca de 50 quilómetros (31 milhas) a norte da capital do Iémen, Sanaa.

Na quinta-feira, os Houthis também relataram seis ataques dos EUA e da Grã-Bretanha em Fúria, amrane Al-Hudaydah.

A escalada ocorreu depois que os Houthis disseram na segunda-feira que atacaram o porta-aviões norte-americano USS Harry Truman no norte do Mar Vermelho e realizaram ataques com mísseis e drones contra alvos no sul e centro de Israel.

Os Houthis atacaram navios de carga israelitas ou associados a Tel Aviv no Mar Vermelho com mísseis e drones numa demonstração de apoio à Faixa de Gaza, onde mais de 46.000 pessoas foram mortas na guerra genocida de Israel desde 7 de Setembro de 2023.

Desde o início de 2024, uma coligação liderada pelos EUA tem realizado ataques aéreos que, segundo disse, tinham como alvo locais Houthi no Iémen, em resposta aos ataques do grupo no Mar Vermelho. Por vezes receberam represálias dos Houthis.