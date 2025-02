Após 503 dias, os restos mortais de Odra Lifshitz, um ex-jornalista e caça da paz, com 84 anos, foram identificados positivamente por especialistas em medicina jurídica israelense do Instituto de Exame Medico-Legal de Abu-KabirEle se desenvolverá em publicações de mídia em referência a especialistas em Abu Kabir. Liffs estava entre os quatro corpos retornou a Israel Hamas na quinta -feira, com Bibas Shiri e seus dois netos, Ariel e Kfir, que eram os reféns mais jovens tomados durante a invasão de 7 de outubro

Liffs, sequestrados de Kibutz, Nir Oz durante o ataque ao Hamas em 7 de outubro de 2023, dedicou sua vida a ajudar outras pessoas, incluindo o transporte de moradores doentes em Gaza nos hospitais israelenses. Sua família o descreveu como uma pessoa que lutou por coexistência com os palestinos

Seu filho, Izhar Lifeshits, expressou tristeza da família, dizendo que, embora esperassem por outro resultado, 503 dias de incerteza terminavam.

Os corpos foram transferidos para Israel pela Cruz Vermelha Internacional, que se tornou o trágico fim do tormento desses reféns.