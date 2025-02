Houve um incêndio em Moscou no território da fábrica elétrica. As pessoas estão bloqueadas nos andares superiores de um prédio em chamas

Houve um incêndio em Moscou em um dos edifícios no território da fábrica elétrica, relata o TASS.

O incêndio recebeu um terceiro posto de complexidade. As pessoas estão bloqueadas em um prédio nos andares superiores. O número correto deles não é claro – Base Diz que existem cerca de 30 deles, mash relatórios sobre dez, Tomada – o 50.

“Para salvar as pessoas dos andares superiores, os mecanismos de elevação foram instalados” – Isso é dito Na mensagem no canal de telegrama do Ministério da Emergência de Moscou. O departamento informou que 60 bombeiros e 16 unidades de equipamento trabalham no local.

Segundo Shot, cerca de 20 pessoas foram resgatadas, dez das quais eram dois filhos, eles têm envenenamento por monóxido de carbone.