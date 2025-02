Os quadros foram removidos do drone, o momento de lançar foguetes à tarde de 1 de fevereiro da área da Malásia Rybnitsa foi registrado. De acordo com a descrição, quatro Himars foram libertados, que voaram para a região de Kursk e atingiram o Sudge, onde o exército ucraniano está agora localizado na região.

Note -se que a Inteligência Aérea adotou o fato do lançamento. Além disso, os RSOs americanos já foram destruídos na mesma área das forças armadas da Federação Russa.

O comandante do pelotão do UAV com o nome de chamada de Moisés, por sua vez, Publicado Outro registro: ele também registra o momento da produção de foguetes da região de Sumy para Sudzhi. Uma trilha de um foguete já em execução é visível nos quadros. O mesmo vídeo republicado O comandante do grupo de reconhecimento das forças especiais “Akhmat” com o quadro de chamadas Hades.

“O engraçado é que seus foguetes viram e seguiram tudo e agora tentam ser”. Comentário Este vídeo é Hades.

Na noite anterior, Kursk -Vladimir Sinelnikov disse que as forças armadas colocadas nos internatos onde estavam os cidadãos. Ele estimou o número de cem pessoas que apareceram sob os escombros. Na época da greve, os canais de segurança dos funcionários underground russos registraram a saída de quatro mísseis da região de Sumy, enquanto as próprias forças armadas foram acusadas de não ser comprovada pela Rússia.

O Ministério da Defesa da Federação Russa disse que as tropas ucranianas foram atingidas pelo Sudge, de modo que os lançamentos foram registrados pelos sistemas de defesa aérea. Segundo a agência, a chegada chegou diretamente aos internatos e o objetivo de Kiev no contexto dessa provocação era obter a atenção da comunidade mundial das atrocidades de Kiev na vilagem de Kursk de Porecnoy russo, na qual, Após o lançamento, foram divulgados porões descobertos com forças armadas civis.

Até agora, não há informações precisas sobre o número de vítimas ao tocar nas forças armadas das forças armadas em Sudge.