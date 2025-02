Houve um vídeo do local de tiro no oeste de Moscou

De acordo com o serviço de imprensa do diretor chefe da capital do Ministério das Assuntos Internos, ocorreu um conflito na rua Kastanaevskaya entre duas empresas em Hyundai e Mercedes.

Um dos participantes da luta foi aberto de armas traumáticas. O tiroteio ocorreu no pátio tranquilo, por isso ficou muito assustado pelos moradores chamados policiais.

Os atacantes da Mercedes tentaram se esconder, a busca por todos os envolvidos no conflito. De acordo com dados não oficiais, dois suspeitos já foram realizados.