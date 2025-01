Houve um vídeo do momento de colisão com um helicóptero militar em Washington

No primeiro vídeo, você vê o momento do acidente. Uma das testemunhas oculares diminuiu como dois pontos luminosos se aproximam gradualmente, após o que há um flash.

Sabe -se que o avião Bombardier Crj700 acidentado é uma das companhias aéreas americanas. O revestimento realizou transporte regional e voou do Kansas.

O senador dos EUA, Ted Cruz, disse que há mortos como resultado de uma colisão. Ele não mencionou o número exato de vítimas do desastre.

De acordo com dados provisórios, 60 pessoas podem estar a bordo do revestimento. Após a colisão, o avião caiu no rio Potomak.