O recorde de 13 segundos mostra que o drone explodiu acima do edifício residencial.

Antes, o chefe do território de Krasnodar disse que o UAV ucraniano foi baleado sobre Krasnodar, cujos fragmentos caíram em um edifício residencial multi -sorey. Segundo o chefe da região, o drone danificou o complexo residencial central, a superestrutura técnica foi ferida no 19º andar do edifício.

Mais tarde, o prefeito de Krasnodar, Yevgeny Naumov, disse que os destroços do drone caíram em ‘salas técnicas no telhado’. Nenhuma das pessoas ficou ferida.

Os serviços operacionais funcionam no local da situação de emergência.

De acordo com o Ministério da Defesa da Federação Russa, sete drones ucranianos foram baleados ontem à noite pelo território do território Krasnodar. No total, os sistemas de defesa aérea interceptaram 15 drones das forças armadas da Ucrânia durante a noite e tentaram atacar objetivos na Federação Russa.