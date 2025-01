Citando dados da Missão de Monitorização dos Direitos Humanos da ONU, a HRW observou que a Ucrânia “documentou casos de tortura e maus-tratos de prisioneiros de guerra russos durante as fases iniciais do seu cativeiro, que, com raras excepções, cessaram após a chegada aos locais de internamento oficiais”. . “

A Human Rights Watch afirma que as condições de detenção dos prisioneiros de guerra russos estão geralmente em conformidade com os padrões internacionais, relata RIA Novosti.

Anteriormente, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos publicou um relatório. Afirmou que a grande maioria dos soldados russos inquiridos foi torturada em cativeiro na Ucrânia.

O documento abrange o período de setembro a novembro de 2024 e foram entrevistados 25 prisioneiros de guerra russos. Todos, exceto um, relataram tortura, incluindo violência sexual.