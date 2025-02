Humor das pesquisas do país: 44% dizem que o alívio tributário aumentará a economia; Visualizações mistas sobre a renda familiar

O humor da Índia hoje-vocalista do país revelou que 44 % dos entrevistados acreditam que o aumento do limite de isenção de impostos para Rs 12 lakh por ano sob o novo regime tributário anunciado pelo Ministro da Finanças de La Unión, Nirmala Sitharaman, no orçamento da União este ano. Ajuda a aumentar a economia das famílias. Por outro lado, 35 % acreditavam que não faria diferença.

A pesquisa da Índia Today-Cvoter Human of the Nation (MOTN) foi realizada entre 2 de janeiro e 9 de fevereiro de 2025, inspecionando 1,25.123 eleitores em todos os segmentos de Lok Sabha. A pesquisa incluiu novas entrevistas, bem como dados de monitoramento de longo prazo.

A pesquisa revelou que 28 % dos entrevistados sentiram que o orçamento aceleraria o crescimento, enquanto 6 % achavam que a fabricação aumentaria e 13 % achavam que ajudaria os agricultores.

14 % dos entrevistados consideraram que o orçamento deste ano estava destinado a agradar a classe média com um limite de isenção de imposto que tocava um recorde histórico de até 12 lakh por ano.

No entanto, quando era a questão da garantia fiscal anunciada no orçamento que aumenta a renda familiar, a resposta foi mista.

Enquanto 27 % dos entrevistados acreditavam que as medidas anunciadas no orçamento do sindicato, incluindo a isenção do imposto de renda para Rs 12 lakh, aumentarão a renda familiar, colocando mais dinheiro nas mãos das pessoas, os 31 % dos entrevistados acreditavam que ele Acreditava que a situação realmente “piorará” quando se trata de renda doméstica. No entanto, 34 % consideraram que o orçamento deste ano não teria impacto nas receitas domésticas.

O clima da nação é uma pesquisa semestral encomendada pelo grupo da Índia Today para avaliar os sentimentos dos índios sobre questões de importância nacional. A pesquisa da pesquisa aos entrevistados em vários campos, incluindo política, economia, política externa, sociedade e cultura e esportes.