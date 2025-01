Hyderabad Man confessa o assassinato da esposa, desmembrou seu corpo e ferveu os restos – Telangana News

Um ex -exército em Hyderabad, Telangana, confessou matar sua esposa, desmembrou seu corpo e fervendo os restos mortais em uma panela de pressão antes de jogá -los em um lago. O crime horrível veio à tona depois que os pais da vítima apresentaram um relatório da pessoa desaparecida em 18 de janeiro na delegacia de Meerpet.

A vítima, Venkat Madhavi, 35, foi vista pela última vez em sua casa em Jillelaguda em 15 de janeiro. Seu marido, Gurumurthy, fingiu a ignorância e até acompanhou seus pais à delegacia para registrar a queixa. No entanto, as imagens de CCTV de sua residência revelaram que Madhavi não havia saído de casa após 15 de janeiro, levantando suspeitas e causando intensa pesquisa.

Sob interrogatório, Gurumurthy confessou matar Madhavi em 16 de janeiro durante uma discussão. Ele admitiu ter agredido fatalmente e, na tentativa de encobrir o crime, desmembrou seu corpo. Ele ferveu algumas partes do corpo em uma panela de pressão e eliminou os restos em um lago e recipientes de lixo.

Gurumurthy, originalmente do distrito de Prakasam e usado como guarda de segurança em Kanchanbagh, até revelou que ele empacotou partes do corpo de Madhavi em uma bolsa de artifício e os jogou no lago Chandan, perto de Jillaguda. O réu disse que o assassinato ocorreu devido a uma “provocação repentina” quando Madhavi exigiu visitar seu lugar natal em Nandyal.

O caso, inicialmente registrado como relatório de uma pessoa desaparecido, foi reclassificado como uma investigação de assassinato após a confissão de Gurumurthy. A polícia o reservou sob as seções 103 (1), 238 e 85 da lei de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Evidências críticas foram apreendidas, incluindo fogão, faca, rolo e garrafa de fenil, para apoiar a pesquisa.

A investigação, supervisionada pelo comissário de polícia G Sudheer Babu, IPS, e o DCP da Zona LB Nagar, Ch Praveen Kumar, IPS, foi executado pela polícia de Meerpet. O inspetor K Nagaraju e K Sudhakar sub -inspetores foram elogiados por sua pesquisa detalhada e ação rápida.