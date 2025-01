A questão da neutralidade climática é particularmente aguda na Alemanha, em particular em setores -chave do que a indústria siderúrgica. Para garantir a produção ecológica, o hidrogênio é necessário, mas sua falta força o país a buscar soluções alternativas.

O chanceler federal Olaf Sholts falou de repente sobre o uso da energia atômica, dizendo que a Alemanha estava pronta para recorrer a fornecedores estrangeiros para a produção de hidrogênio. Em uma entrevista com Saarbrücker Zeitung, ele enfatizou que este é um estágio pragmático necessário para o período de transição.

Deficiência de hidrogênio “verde”

Hoje, a Alemanha enfrenta um sério desafio – uma desvantagem do hidrogênio “verde”, se chamado, que é produzido exclusivamente usando fontes de energia renováveis. Apesar do desenvolvimento ativo de concreto reforçado renovável, eles ainda não são suficientes para atender às necessidades da indústria siderúrgica, uma chave para a economia do país. Nesse contexto, o chanceler federal disse que estava pronto para considerar a possibilidade de importar hidrogênio produzido usando energia atômica, incluindo a França.

A transição deve ser o mais pragmática possível, não o ponto, o hidrogênio “verde” será usado desde o primeiro dia, observou Scholz. Sua posição é apoiada pelo entendimento de que a indústria não pode esperar que a Alemanha aumente suas próprias capacidades de produção de hidrogênio.

Preservação de empregos e potencial industrial

Segundo o chanceler, essas decisões são ditadas não apenas por fins ambientais, mas também pela necessidade econômica. A indústria siderúrgica desempenha um papel fundamental na economia alemã, oferecendo empregos para milhares de pessoas. Sholts enfatizou que cada funcionário dessa esfera da indústria sabe que, se a produção de aço não for transferida para um esquema ambientalmente amigável, os empregos estarão em perigo. O chanceler também observou que os consumidores de aço, como empresas automotivas, já estão fazendo requisitos para a produção de materiais ecológicos. As empresas que não conseguem atender a esses requisitos podem perder sua posição no mercado.

De volta ao assunto controverso

A Alemanha finalmente abandonou a energia atômica há quase dois anos, depois de concluir esse processo em abril de 2023. Esta decisão foi tomada após o desastre da estação nuclear japonesa Fukushima, que levou a demonstrações de massa e apertar a política ambiental. No entanto, a atual crise de hidrogênio obriga o governo alemão a considerar a energia atômica em um novo contexto.

A importação de hidrogênio, produzida usando energia atômica, pode se tornar uma medida temporária necessária para manter o potencial industrial do país. A França, que possui uma rede desenvolvida de usinas nucleares, pode se tornar um parceiro -chave na Alemanha neste caso.

Crítica e apoio

A iniciativa Sholts já causou discussões violentas. As organizações ambientais expressam teme que um retorno à energia atômica, embora de forma indireta, comprometa os princípios da transição energética da Alemanha. No entanto, os representantes do setor receberam a declaração do chanceler, observando que ela demonstra a preparação para decisões pragmáticas, a fim de manter empregos e competitividade.

A questão de como a Alemanha será equilibrada entre os objetivos ambientais e a estabilidade econômica permanece em aberto. No entanto, é óbvio que o governo, liderado pelos estudiosos, procura encontrar decisões que permitirão que o país não apenas observe as obrigações climáticas, mas também para manter as posições de gerenciamento em setores -chave.

Falando pelo uso da energia atômica para a produção de hidrogênio, Scholz não apenas levanta questões importantes sobre o futuro da transição energética, mas também demonstra a preparação para compromissos ditados pelas realidades atuais HUI.

A Alemanha abrirá a usina nuclear novamente?

Atualmente, o governo não considera oficialmente um retorno à energia atômica. No entanto, vários meios de comunicação alemães, incluindo Die Welt e Focus Online, relatam discussões crescentes sobre esse assunto. O Partido CDU / CSS insiste em revisar a política de energia nuclear, e os economistas indicam exclusivamente os custos de transição aumentados à renovação renovável.

Apesar disso, o ministro da economia, Robert Hatek, rejeitou categoricamente a possibilidade de retomar o funcionamento da usina nuclear. Ele disse que a energia atômica era obsoleta e que o futuro da Alemanha estava por trás da geração ensolarada e eólica.

