I Am Kathalan lançado na OTT: Onde assistir o filme de suspense policial do sul da Índia de Naslen Gafoor?

I am Kathalan Lançamento OTT: O filme do sul da Índia, I am Kathalan, dirigido por Girish AD, fez sua estreia no OTT. O filme Malayalam, que chegou aos cinemas em 7 de novembro, é estrelado por Anishma e Naslen K Gafoor nos papéis principais.

Data de lançamento de I Am Kathalan OTT: quando e onde assistir O filme de suspense policial estreia no Manorama Max em 17 de janeiro.

Sobre I Am Kathalan Além dos atores principais, o filme também é estrelado por Lijomol Jose, Vineeth Vasudevan, Sajin Cherukayil e Kiran Josey. O filme, que estreou nos cinemas em 7 de novembro, gira em torno de Vishnu, que luta contra atrasos e desgosto depois que sua namorada o abandona, e promete se vingar da empresa de fundos de cheques de seu pai usando habilidades cibernéticas.

Eu sou a coleção de bilheteria de Kanthalan. O filme Malayalam teve um desempenho médio de bilheteria. de acordo com Sacnilk. comestreou com uma coleção líquida de $0,8 crores na Índia e ganhou um total de $4,09 crores em sua primeira semana.

Outros lançamentos OTT do sul da Índia Além de I Am Kanthalan, vários filmes populares do sul da Índia estarão disponíveis para assistir neste fim de semana. A estreia em Malayalam de Anurag Kashyap, Rifle Club e Pani de Joju George, Viduthalai Parte 2 de Vijay Sethupati também farão sua estreia no OTT. The Rifle Club, lançado na Netflix em 16 de janeiro, marca a estreia em Malayalam do diretor de Bollywood Anurag Kashyap e do rapper Hanumankind. Kashyap foi elogiado anteriormente por sua atuação no thriller Tamil Maharaja, também estrelado por Vijay Sethupathi.

Por outro lado, Pani, que marca a estreia na direção da estrela Malayalam Joju George, fez sua estreia digital em 15 de janeiro no SonyLIV. O filme é produzido sob a bandeira da AD Studios e Appu Pathu Pappu. Além disso, Viduthalai Parte 2, estrelado por Vijay Sethupathi, Manju Warrier, Soori, provavelmente será lançado na ZEE5, OTTplay Premium em 17 de janeiro.

Fonte