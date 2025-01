IAS Prashant Kumar Singh nomeado novo secretário-chefe de Manipur – Manipur News

O Comitê de Nomeações do Gabinete aprovou a repatriação de Prashant Kumar Singh, um oficial do Serviço Administrativo Indiano do lote de 1993, para seu quadro parental em Manipur.

Singh assumirá o cargo de Secretário-Chefe do Estado, após a recente nomeação de Vineet Joshi, o anterior Secretário-Chefe, como Secretário do Ensino Superior do Centro.

Singh, que pertence ao quadro de Manipur, atuou anteriormente como Secretário do Ministério de Energias Novas e Renováveis.

Ele ocupou vários cargos importantes no passado, incluindo o de diretor-executivo do e-marketplace governamental, uma iniciativa do Ministério do Comércio e Indústria.

Singh é bacharel em Engenharia Elétrica pelo Instituto Indiano de Tecnologia de Delhi e tem mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável pela TERI University, Nova Delhi.

O novo secretário-chefe toma posse em meio a um período desafiador para Manipur, que tem enfrentado tensões étnicas e políticas prolongadas. O estado tem enfrentado críticas pela forma como geriu a crise actual, que prejudicou as relações entre as comunidades e levantou preocupações sobre a lei e a ordem. Espera-se que a nomeação de Singh traga uma nova perspectiva à administração, com muitos vendo o papel do Secretário-Chefe como crítico na abordagem das questões complexas que o Estado enfrenta.