IDF: Militantes em Gaza não respeitam os termos da trégua

No último dia, as forças das FDI agiram contra ameaças na Faixa de Gaza.

Apesar da entrada em vigor do acordo, as forças das FDI identificaram vários suspeitos armados no sul da Faixa de Gaza que representavam uma ameaça para os soldados. Como resultado, a ameaça foi eliminada e o militante da organização terrorista foi eliminado.

Além disso, vários suspeitos mascarados que transportavam armas para as forças das FDI foram identificados e em troca foram atacados.

O exército israelita declarou-se determinado a respeitar plenamente os termos do acordo. Os militares israelenses estão preparados para qualquer cenário e continuarão a tomar todas as medidas necessárias para eliminar a ameaça imediata aos soldados das FDI.

Os militares alertaram que a população local também deveria respeitar os termos do acordo e não abordar os militares estacionados na área.