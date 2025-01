"Idiota, faça o fenômeno": Sua empresa, o desastre de Chiara desencadeia a luta após o episódio

Anúncio Sua empresaEu sou a noite de Chiara vale Piemonte. No episódio, foi transmitido hoje à noite, segunda -feira, 27 de janeiro, o concorrente tentou surpreendê -los a todos Stefano de Martino e o doutor Pegue o pacote de 300.000 euros para casa. Mas o destino reservou um pequeno truque. Durante o jogo, os pacotes azuis até deixaram água fresca e, no lado direito do placar, os 100.000 restantes, os 200.000 e 300.000 euros. Chiara também conseguiu recusar uma oferta de 50.000 euros na empresa. Mas se houve poucos tiros no final, a oferta do médico que vem com as cartas na mesa: 60.000 para Chiara.

O concorrente aceita, mas em cima da mesa, há uma Aoncora os três pacotes mais altos da sua empresa. E assim, um após o outro, eles são abertos. E parece que havia 200.000 euros nas mãos de Chiara. O concorrente talvez tenha sido muito apressado em garantir um saque interessante 60.000 eurosMas ainda bem abaixo de 200.000 que apertaram as mãos. E assim a tempestade ocorreu em X com os telespectadores que apontaram o dedo direto contra Chiara: “O concorrente hoje à noite teve um palco robusto até o fim e depois aceitou a oferta no momento mais errado do jogo”, um teu trovão.

E novamente: “Um concorrente que, portanto, aceita 60 mil euros com um placar (com 3 pacotes acima desse número) para mim é completamente absurdo”. Há pessoas que acrescentam: “Se ele tivesse capturado os dois mais altos vermelhos, pior que as hipóteses, ele teria ficado com 100 mil, então por que ele não tocaria?! Há Kacchies que eu nunca vou entender”. Mas aqui uma briga eclodiu em x e para fechar o círculo, outro espectador: “Idiota, se ela pescar dois vermelhos, você fez isso? É uma aposta, a segurança matemática do que você tem, você não pode ter. Faça menos os fenômenos”.