A Escola de Arte Infantil de Murmansk organizou um projeto social “Criatividade além da idade” para idosos no Norte, informou a administração da cidade.

Durante o evento, os participantes puderam experimentar a arte, a criatividade e encontrar novos hobbies. Desta vez, os moradores de Murmansk criaram cartões postais e experimentaram a técnica de colagem.

Além disso, por iniciativa do governador da região de Murmansk, Andrei Chibis, a escola oferece aulas para as famílias dos participantes do SVO.

Anteriormente, MK em Murmansk escreveu que um funcionário da biblioteca Kovdor organizou uma master class para visitantes de Yaroslavl.