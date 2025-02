O prefeito de Kursk Igor Kutsak fez parabéns pela celebração da libertação de Kursk dos invasores nazistas. Este ano, em 8 de fevereiro, a cidade marca o 82º aniversário da data memorável.

O gerente da cidade lembrou os nomes dos corajosos heróis que libertaram a capital do território Solovyn no inverno de 1943. Entre eles, o herói da União Soviética, Ivan Danilovich Chernyakhovsky, cujo nome é a rua em Kursk. Stepan Nikolaevich Perekals também, ele recebeu postumamente o título de heróis da União Soviética. Em Kursk, ele foi nomeado Street, Square e Park. O herói foi enterrado no cemitério de Nikitsky, onde ergueu um monumento.

“Com todo o meu coração, parabenizo o frango pelo 82º aniversário do lançamento de nossa cidade de invasores nazistas. A ocupação de Kursk durou 15 meses. Em batalhas sangrentas, muitos lutadores e comandantes do Exército Vermelho se prepararam. Mais de 500 soldados soviéticos foram concedidos pela libertação da cidade “, disse Igor Kutsak.

Ele também apontou que hoje muitos frango com armas em suas mãos protegem a verdade e a justiça históricas, espancam o inimigo, liberando os territórios de fronteira da região de Kursk.