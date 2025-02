Ilayaraja Music Composer aparece no Tribunal Superior de Madras em disputa com o mestre da música sobre suas composições

O veterano compositor musical Ilayaraja compareceu na quinta -feira antes do Tribunal Superior de Madras em uma disputa legal que envolve suas composições e uma empresa de música que reivindica os direitos sobre suas notas de cerca de 109 filmes.

Em 1997, uma empresa chamada Music Master assinou um acordo com o lendário compositor musical, obtendo os direitos de lançar músicas de filmes como Thevar Magan, Pandiyan e Gunaa, 109 filmes no total.

Em 2010, o Music Master apresentou uma demanda em busca de uma proibição do uso dessas músicas em plataformas e redes sociais do YouTube, chamando -a de “não autorizada”.

O Music Master também declarou em seu pedido de que essas músicas não deveriam ser usadas, mesmo como tons de chamada, já que a empresa reivindicou propriedade completa nelas.

Ilayaraja compareceu perante o Tribunal Superior na quinta -feira para registrar sua declaração como testemunha no caso.

Ele argumentou que o acordo de 1997 não mencionou o YouTube ou as redes sociais e cobria apenas cassetes de áudio. Ele também apontou que o YouTube e a Internet não existiam no momento do contrato.

Ilayaraja também declarou que tem todos os direitos de suas composições e que nunca deu aos produtores os direitos autorais de suas canções. Ele esclareceu que qualquer acordo assinado até agora foi apenas uma licença para usar suas músicas.

Ilayaraja compôs músicas para mais de 1.000 filmes em uma corrida que cobre quase cinco décadas.