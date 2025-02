15 de fevereiro de 2025

Inundações na vila de Skokie, em IllinoisOs moradores acordaram com a demolição dos tubos de água mais importantes. As equipes de reparo intervieram imediatamente. O diretor médico da vila emitiu uma ordem de água fervente na qual os moradores são solicitados a cozinhar e esfriar para todas as atividades diárias essenciais, como lavar os dentes e preparar alimentos, para evitar contaminação. A ordem permanece em vigor por 24 horas.