Iltija Mufti afirma que ela, Mãe Mehbooba Mufti em prisão domiciliar: Nada mudou na Caxemira – J&K News

O líder do Partido Democrata do Povo (PDP), Iltija Mufti, disse que ela e sua mãe, Mehboob, um motorista de caminhão civil foi morto no tiroteio do Exército no início desta semana.

Segundo os relatos, Waseem Majeed Mir foi morto no chute do exército depois que ele se recusou a parar em um ponto de controle no distrito de Baramulla na noite de quarta -feira.

Em um tweet no sábado, Iltija Mufti disse: “Minha mãe e eu fomos colocados em prisão domiciliar. Nossas portas foram trancadas porque eu estava destinado a visitar Sopore, onde Weeem Mir foi morto a tiros pelo exército”.

“Eu pretendia visitar Kathua hoje para conhecer a família de Makhan Din e não tenho permissão para me mudar. Nada mudou na Caxemira mesmo após as eleições. Agora até confortar as famílias das vítimas estão sendo criminalizadas”, acrescentou.

Makhan Din (26), morador da vila de Batodi em Kathua acusado de estar envolvido na militância, supostamente morreu de suicídio na noite de quarta -feira devido ao “assédio” da polícia.

Segundo a polícia, Makhan Din, sobrinho do terrorista exfiltrado do Paquistão Swar Din, também conhecido como Swaru Gujjar, associado ao grupo responsável pelo ataque de comboios do exército de Badnotta de julho de 2024, que matou quatro jawans do exército.

O tweet de Iltija Mufti ocorre quando vários políticos em Jammu e Caxemira condenaram a morte dos dois homens.

Na sexta -feira, o presidente da conferência Hurriyat, Mirwaiz Umar Farooq, disse: “A infeliz saga de assassinatos judiciais e violações dos direitos das pessoas de J&K continua, já que os autores nunca são levados ao livro. Esse ciclo nunca cessará até que o A responsabilidade é estabelecida e a justiça é entregue.

O líder do Partido APNI, Altaf Bukhari, pediu uma investigação sobre a morte do motorista do caminhão “para determinar as circunstâncias exatas sob as quais esse infeliz evento ocorreu”.

O chefe do Congresso de Jammu e Caxemira, Tariq Hameed Karra, também condenou o assassinato como “muito afortunado e uma preocupação séria”.

Enquanto isso, o primeiro -ministro Omar Abdullah anunciou que seu governo ordenará suas próprias investigações sobre as duas mortes e também levou o assunto ao centro.

“Vi os relatórios excessivos de uso e assédio de Makhan Din sob custódia policial em Billawar, o que leva ao seu suicídio e à morte de Waseem Ahmed Malla, filmada pelo exército em circunstâncias que não são completamente claras.

“A J&K nunca será completamente normalizada e livre de terror sem a cooperação e associação com a população local. Incidentes como esses correm o risco de alienar as mesmas pessoas que precisamos levar conosco no caminho para completar a normalidade”, ele disse.