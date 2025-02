O ex -vice -estado de Duma Ilya Obramarev se tornou um réu no novo caso criminal, relatórios de tass em relação ao FSB do Centro de Relações Públicas (COO).

O caso do frio é aberto sob os artigos sobre poder à força apreendido (artigo 278 do Código Penal da Federação Russa), bem como a organização da comunidade terrorista e a participação nele (1 e parte do artigo 205.4. O criminoso Código da Federação Russa).

A razão para o lançamento do caso, os Relações Exteriores do FSB foi a criação do pós -novembro de 2022 do movimento político do “Congresso dos MPs”.

“O objetivo do movimento criado no exterior é a violenta convulsão de poder e mudança no sistema constitucional da Federação Russa”, disse a República Socialista do distrito central do FSB Central. “Para implementar um plano de poder apreendido na Federação Russa pela Force, a Promirrev organizou uma interação com uma das unidades militarizadas ucranianas (reconhecidas na lista de organizações como terroristas)”.

Ilya Promotre era um vice -estado da facção da Feira Rússia. Em 2014, ele se tornou o único deputado russo que votou contra a anexação da Crimeia e logo deixou a Federação Russa. Em 2019, Priomarev relatou o recebimento da cidadania da Ucrânia. Após o início da invasão completa da Federação Russa na Ucrânia, Promirrev anunciou a criação de um centro de oposição armado russo.

Pelo menos mais dois casos criminais são conhecidos contra os Priomers. Para um deles – sobre o “falso” sobre o exército russo e a justificativa do terrorismo – Promomarev em setembro de 2024. Ele foi condenado a 10 anos de prisão.

Em fevereiro de 2024, a FSB anunciou outro caso contra o Priomarevo – sob os artigos do Código Penal sobre a Lei do Estado “na forma de uma transição para um lado hostil”, participação na organização terrorista, justificativa pública para o terrorismo e o pedido de desempenho no desempenho do desempenho no desempenho realizando atividades direcionadas contra a segurança da Federação Russa.

Os testes de massa foram realizados na Rússia no caso de “falso” sobre os militares. Foi trazido para Ilya Obramarev Forças de segurança invadiram o apartamento do professor associado da Universidade Mosmow Michail Lobanov, que nem estava familiarizada com Priomarev