Imobiliárias: Novas regras dificultaram a compra de casa com capital

A Associação Russa de Agentes Imobiliários (RGR) enviou cartas ao Primeiro Ministro Mikhail Mishustin (disponíveis na Rossiyskaya Gazeta), à Duma do Estado e ao Conselho da Federação sobre os problemas que surgiram como resultado da entrada em vigor da lei. Estamos a falar de uma nova regra deste ano para aconselhar sobre o reconhecimento de imóveis residenciais como aptos para residência permanente – na aquisição de imóveis com capital de maternidade. A lei deve impedir que o capital da maternidade seja aproveitado através da compra de casas baratas e em ruínas.

A lei, que visa proteger as crianças e melhorar as condições de vida, transformou-se inesperadamente em novas barreiras burocráticas, tornando-se um sério desafio para as famílias que compram uma casa privada com capital materno, e um problema para as empresas apoiarem tais transações, observou a RGR na sua carta .

“O grêmio passou a receber solicitações das regiões com reclamações sobre problemas relacionados ao fato de as autoridades locais não terem regras claras”, disse a RGR. “Os membros da RGR dão exemplos de atrasos nas aprovações, adiando transações por um período de 1 a 2 meses. Em alguns casos, é extremamente perigoso fazer transações, porque se você não conseguir tirar essa conclusão, todas as partes terão problemas e você provavelmente terá. tem que ir a tribunal.

A obrigatoriedade de obtenção de conclusão sobre a idoneidade da habitação atrasa significativamente transações que deveriam melhorar as condições de vida das famílias, sublinham os agentes imobiliários. As famílias que vendem a sua casa antiga e planeiam comprar uma casa nova utilizando capital parental também enfrentam atrasos imprevistos; muitas vezes são obrigados a alugar um apartamento e a incorrer em custos adicionais.

Mesmo no pagamento de uma hipoteca existente, os fundos de capital de maternidade ficam congelados até que o reembolso seja recebido. Isto impõe encargos financeiros adicionais às famílias e, em alguns casos, leva ao risco de perderem a sua casa. Apesar de bancos e avaliadores independentes já terem reconhecido as casas como aptas para habitação, os mecanismos governamentais acrescentam uma fase extra de verificação, segundo a RGR.

Além disso, a inovação causa danos económicos e sociais; a desaceleração das transações tem um impacto negativo na economia, afirmam os autores da nota de convocação. A diminuição do número de transações tem consequências diretas na atividade das pequenas e médias empresas ligadas ao mercado imobiliário: imobiliárias, empreiteiros, avaliadores. E segundo eles, a deterioração da confiança dos cidadãos no apoio governamental leva a tensões sociais.

A RGR propõe uma série de medidas que ajudarão a minimizar o impacto negativo das inovações e a restaurar o acesso das famílias ao apoio governamental.

Em primeiro lugar, consideram que é necessário introduzir um período suspensivo: suspender temporariamente a aplicação de novos requisitos por três a seis meses até que os estatutos e mecanismos necessários para a implementação da lei sejam desenvolvidos e adoptados. Em segundo lugar, é necessário optimizar a apresentação de documentos: introduzir a possibilidade de apresentação de candidaturas através do portal de serviços governamentais, onde são tidos em conta relatórios de avaliadores independentes e outros documentos que comprovem a idoneidade da habitação. Em terceiro lugar, devem ser eliminados os requisitos para o reembolso de empréstimos hipotecários com fundos de capital-mãe: devem ser utilizados sem verificações adicionais, uma vez que o imóvel já foi aprovado pelo banco e pelo avaliador. E, por último, é necessário desenvolver regulamentos para o funcionamento das comissões: estabelecer prazos para avaliação das candidaturas (não mais de 10 dias úteis), introduzir normas para envio remoto de documentos.

Alterações urgentes eliminarão as contradições e restaurarão o equilíbrio entre os objectivos da lei e a sua implementação.