Imposto de renda pessoal sobre benefícios materiais para hipoteca preferencial: quem paga e quanto

Alena Borzova – advogada

Quando há um benefício material ao solicitar uma hipoteca

Para responder a essa pergunta, você deve descobrir o que é considerado um benefício material de acordo com as leis. As regras para justificar a renda na forma de benefícios materiais são regulamentadas pelo artigo 212 do código tributário (código tributário).

De uma série de casos considerados um benefício material, focaremos em economizar em uma porcentagem de um empréstimo do empregador ou relacionado a ele.

No verão passado, o estado realizou uma reforma tributária, de modo que uma cláusula foi adicionada à lei de que os benefícios de tomar um empréstimo de acordo com os programas estaduais (por exemplo, para uma “hipoteca familiar”, que é visivelmente menor que o mercado).

“Em palavras simples, a renda de uma pessoa é considerada o benefício material de economizar juros ao receber um empréstimo ou empréstimo em condições que não são do mercado”, explica o advogado de Tatyana Astakhova. , isso é pelo menos 2/3 do Banco da Rússia, uma taxa importante na data de conclusão do contrato ou no último dia de cada mês durante o período do empréstimo.

Exemplo:

Em janeiro de 2025, a porcentagem do banco central foi de 21%. O mutuário assume um empréstimo, cuja porcentagem é inferior a 14%. Isso significa que essas economias podem ser consideradas um benefício material sob certas condições.

A advogada Alena Borzova percebe a dessas duas apostas –

1. No dia da aprovação do empréstimo

2. Ou no final de cada um dos meses durante o aumento do empréstimo

– A renda é calculada com base na porcentagem que é menor, ou seja, a favor do mutuário.

Exemplo:

Suponha que uma pessoa assine uma hipoteca para uma hipoteca no início de outubro de 2024, quando a taxa principal do banco central era de 19%e até o final do mês a taxa foi aumentada para 21%. Nesse caso, as condições do mercado ainda serão consideradas como pelo menos 2/3 de 19%determinadas no momento do contrato do contrato, devido às duas possíveis essa taxa é mínima. Ao calcular a base tributária, a porcentagem só mudará se o banco central a reduzir.

O que mudou desde janeiro de 2025

“Anteriormente”, diz o advogado Tatyana Astakhovah, “no que diz respeito aos benefícios de economizar em uma porcentagem de hipotecas, foi fornecido um privilégio que divulgou esse tipo de renda dos impostos, mas interrompeu o efeito desse benefício de 01.01.2024”. Em 2021, o estado introduziu um alívio no contexto da luta contra a crise, mas no final de 2023 perdeu a relevância. Em janeiro do ano passado, os funcionários tributários começaram novamente a manter o imposto de renda pessoal dos salários dos detentores de funcionários de uma hipoteca preferencial emitida pela própria organização.

“A legislação tributária da Federação Russa determinou anteriormente uma exceção: a renda na forma de benefícios materiais de economia de juros não surgiram se o empréstimo foi recebido para a aquisição de moradias e uma pessoa, seu direito de receber imposto imobiliário não se recuperar .

Dentro da estrutura de outra mudança na reforma do imposto de verão do imposto, os benefícios para uma hipoteca entre os programas estaduais foram, por exemplo, “hipoteca da família” isentas.

“O Ministério das Finanças da Rússia observou que a necessidade de devolver essa libertação”, enfatiza Tatyana Astaková, “e em outubro do ano passado o presidente assinou uma lei federal, que retornou parcialmente o benefício abolido”. De acordo com a lei, se um cidadão tiver uma dedução fiscal para a compra de moradia e conseguiu concluir um contrato até 31/12/2024, ele pode não pagar um imposto de renda pessoal sobre os benefícios materiais até que a remoção seja esgotada. A partir de 1º de janeiro de 2025, essa rebelião não era mais válida e a receita dos benefícios materiais sob acordos concluídos após essa data é totalmente tributada.

Quem tem que pagar impostos

Este ano, você só precisa pagar um imposto sobre o benefício material de uma hipoteca nos seguintes casos:

O credor (empreendedor individual ou entidade legal) depende um do outro (com mais detalhes – no artigo 105.1 da legislação tributária da Federação Russa). Normalmente, isso significa que o empregador oferece um empréstimo. A partir de 01.01.2025, a adição desta seção começou a operar: o imposto também deve ser pago àqueles a quem o empréstimo foi concedido pela empresa (ou empreendedor individual), que está conectado ao empregador do mutuário.

O credor (empreendedor individual ou entidade legal) depende um do outro (com mais detalhes – no artigo 105.1 da legislação tributária da Federação Russa). Normalmente, isso significa que o empregador oferece um empréstimo. A partir de 01.01.2025, a adição desta seção começou a operar: o imposto também deve ser pago àqueles a quem o empréstimo foi concedido pela empresa (ou empreendedor individual), que está conectado ao empregador do mutuário. Um empréstimo preferencial é assistência material ao pagador, ou é fornecido ao mutuário como pagamento de bens ou serviços. Por exemplo, o empregador forneceu um empréstimo preferido ao pagador como parte do programa de negócios para ajudar as famílias.

Ao mesmo tempo, de acordo com o já conhecido artigo 212 da legislação tributária da Federação Russa, os programas estaduais (“família” ou “Ártico” hipotecas, Mortgages de TI etc.) foram relatados sobre o pagamento do imposto de renda pessoal para eles.

Como explica a advogada Alena Borzova, o cálculo e o pagamento do imposto não são feitos pelo próprio cidadão, mas pelo agente tributário – a empresa que forneceu dinheiro sob o contrato. As organizações de crédito, ou seja, os bancos, têm esse imposto apenas nas situações em que um funcionário recebe equipamentos dessa instituição de crédito.

Exemplo:

Suponha que uma pessoa tenha tomado uma hipoteca barata com 6%. Ele tem que pagar imposto de renda pessoal?

O mutuário registrou essa hipoteca de acordo com o programa estadual (por exemplo, sobre as condições da “hipoteca da família”): a economia não é tributada.

Um cidadão não trabalha em um banco que o aprovou uma hipoteca barata, e seu empregador como um todo não está conectado a esse banco: as economias não são consideradas um benefício material. Ele não teria que pagar impostos sobre isso.

Uma pessoa é um funcionário do banco que emitiu o empréstimo preferido, mas foi bem -sucedido assinar os documentos até 31/12/2024. Ao mesmo tempo, ele tem o direito de obter uma dedução do imposto imobiliário. O imposto sobre os benefícios materiais, neste caso, antes da exaustão dessa dedução, não é necessário pagar (mais detalhes – em pontos abaixo).

Um funcionário do banco tomou um empréstimo barato para comprar casas em sua empresa (ou em dependente mutuamente) 01.01.2025 ou mais tarde – então o imposto de renda pessoal deve ser pago integralmente.

Tamanho do imposto

“A diferença entre os 2/3 do Banco da taxa russa e os juros do contrato de empréstimo está sujeita a impostos à taxa de 35%”, explica o advogado de Tatyana Astakhova.

Um aumento significativo na taxa mais importante do ano passado não influencia o valor do imposto sob contratos que foram concluídos anteriormente. Mesmo com a condição de que o banco central aumente ainda mais o tamanho da taxa mais importante, isso não desempenhará um papel no cálculo do valor a ser pago. Ele muda apenas para o mutuário, desde que o teclado seja reduzido pelo banco central.

Para entender como o valor do imposto é calculado, o advogado de Tatyana Astakhova fornece a seguinte situação e cálculos. A taxa mais importante do banco central no início de outubro de 2024 foi de 19%. Em 1º de outubro, uma pessoa que trabalha em um banco emitiu uma hipoteca preferencial para funcionários do banco com 6% ao ano. O tamanho do empréstimo era de 10 milhões de rublos. A renda na forma de benefício material é calculada da seguinte forma.

É importante saber que, para os residentes não familiares que são para aqueles que vivem na Rússia há menos de 183 dias nos últimos 12 meses, a porcentagem de impostos difere da taxa para os residentes:

“A taxa de imposto de renda pessoal sobre benefícios materiais para os residentes é de 35%e 30%para não residência”, observa a advogada de Alena Borzova. Levando em consideração as disposições gerais (por exemplo, a base das disposições do imposto de renda pessoal para não residentes impostos em comparação com 30%) todo o “benefício” está totalmente fechado “.

Como você pode obter uma vantagem do imposto de renda pessoal

Um cidadão que atende a dois critérios tem direito à vantagem:

Ele conseguiu refinanciar ou receber um empréstimo dele para a compra de um apartamento, casa ou parcela na Rússia até 31.01.2024.

Ele conseguiu refinanciar ou receber um empréstimo dele para a compra de um apartamento, casa ou parcela na Rússia até 31.01.2024. O mutuário confirmou as autoridades fiscais pelas autoridades fiscais federais devido ao direito de deduzir o imposto imobiliário.

Sujeito ao cumprimento de ambos os pontos, a receita do mutuário não é tributável da economia devido a juros até a depressão da dedução.

É importante levar em consideração que os benefícios que foram concluídos a partir de 01.01.2025 não se aplicam a acordos.

Perguntas frequentes

Tenho que pagar um imposto sobre benefícios quando emiti uma hipoteca com uma porcentagem reduzida de acordo com o programa estadual?

Não há necessidade. Os programas estaduais como regra geral não são tributados.

Tenho que pagar impostos sobre os benefícios se você gasta uma hipoteca de mercado em 10%há alguns anos?

Não, não é necessário: o imposto aplica -se apenas àqueles que tomam uma hipoteca em condições não de mercado.