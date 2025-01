Imran Khan faz uma grande afirmação: ‘Me ofereceram exílio no exterior por 3 anos, mas viverei e morrerei no Paquistão’

Imran Khan, o antigo primeiro-ministro do Paquistão preso, disse que lhe foi oferecida a opção de se exilar no estrangeiro durante três anos, uma oferta que ele diz ter rejeitado porque “viverá e morrerá” no seu próprio país. Em uma postagem em

Falando aos repórteres na prisão de Adiala, em Rawalpindi, onde está detido desde agosto de 2023, Imran Khan disse que foi “abordado indiretamente” com uma oferta para transferi-lo para sua residência Bani Gala, em Islamabad.

No entanto, Imran Khan disse em X que rejeitou a oferta. “A minha posição é clara: libertar primeiro os meus trabalhadores e líderes detidos. Só então considerarei discutir minha situação pessoal”, disse o ex-jogador de críquete que virou político, de 72 anos.

O fundador do Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI) também afirmou que acredita que as decisões do Paquistão devem ser tomadas dentro do país, mas vozes globais surgirão quando se trata de violações dos direitos humanos básicos.

Ele disse: “No entanto, quando se trata de direitos humanos básicos, as vozes se levantarão naturalmente em todo o mundo. Instituições como as Nações Unidas existem para esse fim. Pessoas esclarecidas de todo o mundo levantam as suas vozes contra a violação dos direitos básicos.”

Imran Khan disse que durante esta “era autoritária”, a violação das liberdades pessoais, a violação dos direitos legais fundamentais e a destruição de instituições não só perturbaram os sistemas sociais e políticos do país, mas também os seus quadros jurídicos e económicos. Leia também | Os protestos pró-Imran Khan no Paquistão tomam um rumo mortal; Cinco mortos e dezenas de feridos; “atirar à vista” é ordenado | Principais atualizações

“A forma absurda como Khalid Khurshid (ex-primeiro-ministro de Gilgit-Baltistão) foi condenado a 34 anos de prisão mostra que já não existe Estado de direito no nosso país e que prevalece uma terrível ditadura não declarada”, disse ele.

“Mesmo na era Musharraf, criticámos a interferência militar, mas nunca enfrentámos tal opressão e fascismo”, disse ele.

Em 9 de maio de 2023, apoiantes do partido de Imran Khan alegadamente atacaram várias instalações militares, incluindo o quartel-general do exército em Rawalpindi e o edifício do ISI em Faisalabad, para desabafar a sua raiva pela prisão do fundador do seu partido num caso de corrupção.

