‘Inaceitável, absurdo’: o mundo reage ao plano de Donald Trump de ‘assumir’ Gaza | Notícias do mundo

O mundo reagiu ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de que os Estados Unidos “se encarregarão” da faixa de Gaza, desmontar as armas perigosas, se livrarão dos edifícios destruídos e do trabalho para o desenvolvimento econômico do área. Chamando o plano de Trump de “ridículo e absurdo”, o oficial sênior do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse que considera o plano de “receita para gerar caos e tênis na região”.

Abu Zuhri disse: “Os comentários de Trump sobre seu desejo de controlar Gaza são ridículos e absurdos, e qualquer idéia desse tipo é capaz de ligar a região”. Ele acrescentou: “Nós os consideramos (o plano) uma receita para gerar caos e tensão na região porque o povo de Gaza não permitirá que tais planos passem”.

O porta-voz do Hamas, Abdel Latif al-Qanou, disse: “A posição racista americana está alinhada com a posição do extremo direito israelense de deslocar nosso povo e eliminar nossa causa”.

O Secretário Geral da Organização de Libertação da Palestina (PLO), Hussein al-Sheikh, disse que o OLP rejeita todos os pedidos para substituir os palestinos de sua terra natal, de acordo com o relatório da Al Jazeera.

Em uma publicação X, ele declarou: “A liderança palestina afirma sua posição firme de que a solução de dois estados, de acordo com a legitimidade internacional e o direito internacional, é a garantia de segurança, estabilidade e paz”.

A delegação da Palestina ao líder das Nações Unidas, Riyad Mansour, disse que os palestinos em Gaza deveriam poder retornar ao que suas “casas originais” em Israel já foram em Israel.

Mansour disse: “Para aqueles que desejam enviar para a cidade palestina para um” lugar agradável “, deixe -os voltar para suas casas originais no que Israel é agora”.

“O povo palestino quer reconstruir Gaza, porque aqui é onde pertencemos”, acrescentou.

A Arábia Saudita reiterou seu apoio ao estado palestino independente e disse que não seria um diplomata com Israel até a criação de tal estado com esta Jerusalém como sua capital.

Em comunicado na quarta -feira, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita declarou que a posição do país no estabelecimento de um estado palestino é “firme e inabalável” e lembrou a declaração feita pelo herdeiro do príncipe da Arábia Saudita Mohammed bin Salman bin Abdulaz ao O Saud durante seu discurso na abertura da abertura da primeira sessão do nono mandato do Conselho de Shura em 18 de setembro do ano passado.

Em uma declaração compartilhada sobre X, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse: “O Ministério das Relações Exteriores afirma que o reino da posição da Arábia Saudita sobre o estabelecimento de um estado palestino é firme e inabalável. Sua Alteza Real do Príncipe Mahoma bin Salman bin Abduliziz Al Saud, o herdeiro príncipe e o primeiro -ministro reafirmaram essa posição de forma clara e inequivocamente durante seu discurso na abertura da primeira sessão da nona mandato do Conselho de Shura em 18 de setembro de 2024. que a Arábia Saudita continuará seus incansáveis ​​esforços para estabelecer um estado palestino independente com isso como capital e não estabelecerá relações diplomáticas com Israel sem isso.

O senador americano Chris Murphy disse que a invasão americana de Gaza resultaria no “abate de milhares de tropas dos EUA”. Em uma publicação sobre X, Murphy declarou: “Ele a perdeu totalmente. Uma invasão americana de Gaza levaria ao assassinato de milhares de tropas americanas e décadas de guerra no Oriente Médio. É como uma piada ruim e doente”.

O legislador democrata Van Hollen disse: “A proposta de Trump de tirar dois milhões de palestinos de Gaza e tomar” propriedade “pela força, se necessário, é simplesmente uma limpeza étnica por outro nome”.

Ele acrescentou: “Esta declaração dará munição ao Irã e outros adversários, enquanto minará nossos parceiros árabes na região”.

Ele disse que a proposta de Trump desafia décadas de apoio bipartidário dos Estados Unidos por uma solução de dois estados. Ele acrescentou: “O Congresso deve enfrentar esse esquema perigoso e imprudente”.

O Conselho do Grupo de Defesa Muçulmano dos Estados Unidos sobre Relações Americanas-Islâmicas (CAIR) disse que Gaza pertence ao povo palestino. O diretor executivo nacional da Cair, Nihad Awad, descreveu o chamado de Trump para substituir os palestinos de suas terras, permanente ou temporariamente como um “não -inativo absoluto”.

Nihad Awad disse: “Gaza pertence ao povo palestino, não aos Estados Unidos, e o chamado do presidente Trump para substituir os palestinos de suas terras, temporariamente ou permanentemente, é um não -inativo absoluto. Jordânia, Egito, Saudi A Arábia e todo o mundo muçulmano deixaram claro que essa idéia ilusória é inaceitável.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse: “Existem planos israelenses para assumir o controle total da Cisjordânia e tentativas de deslocar os palestinos da faixa de Gaza”, acrescentando que “praticar uma política de punição coletiva é um método que a Rússia rejeita”. Al Jazeera relatou.

O Ministério das Relações Exteriores da China expressou sua oposição à transferência forçada do povo de Gaza e expressou esperança de que todas as partes levassem o incêndio e a governança após o conflito como uma oportunidade de devolver o problema palestino a um acordo político com base na solução de dois estados.

O ministro das Relações Exteriores de Turkiye, Hakan Fidan, descreveu o anúncio de Trump como “inaceitável” e alertou que deixar os palestinos “fora da equação” resultaria em mais conflitos. Ele disse que Turkiye revisaria as medidas que tomou contra Israel, como cortar o comércio, lembrando -se de seu embaixador se o assassinato de palestinos parasse e suas condições mudassem, de acordo com o relatório da Al Jazeera.

O primeiro -ministro da Austrália, Anthony Albanese, expressou seu apoio à solução de dois estados “, onde os israelenses e os palestinos poderiam viver em paz e segurança”. Ele disse: “Apoiamos o incêndio, apoiamos os reféns que são liberados e apoiamos a ajuda para entrar em Gaza”.

Albanese se recusou a reagir à declaração de Trump, dizendo: “Não terei um comentário contínuo sobre as declarações do Presidente dos Estados Unidos”.

O diretor executivo da Anistia Internacional dos Estados Unidos, Paul O’Brien, disse que mover os palestinos de Gaza era “equivalente a destruí -los como uma cidade”, de acordo com o relatório da Al Jazeera. Ele disse: “Gaza é seu lar. A morte e a destruição de Gaza são o resultado do governo de Israel matar civis por milhares, muitas vezes conosco bombas”, segundo o relatório.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça -feira que os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza. Enquanto ele estava indo para uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na terça -feira (horário local), Trump também disse que o acordo contínuo sobre fogo entre Israel e Hamas será o começo de uma paz maior e uma paz maior e mais durável.

“Os Estados Unidos cuidarão da faixa de Gaza e faremos um trabalho com ele. Seremos responsáveis ​​por desmontar todas as bombas e outras armas perigosas e outras armas no local e se livrar dos edifícios destruídos. Cria um Desenvolvimento econômico que fornecerá um número ilimitado de empregos e residências para as pessoas na área “, disse Trump na conferência de imprensa.

“Espero que esse incêndio possa ser o começo de uma paz maior e mais durável que acabará com o derramamento de sangue e matando de uma vez por todas. Com o mesmo objetivo em mente, meu governo rapidamente se moveu para restaurar a confiança na aliança e reconstruir Força nos EUA em toda a região “, acrescentou.

Enquanto isso, Netanyahu agradeceu ao presidente Donald Trump por convidá -lo a ser o primeiro líder estrangeiro a visitar os Estados Unidos em sua cerimônia de juramento durante seu segundo mandato e o chamou de “o melhor amigo Israel teve na Casa Branca”.