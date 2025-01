"Inapropriado, uma má ideia": Sanremo, a cruzada de Repubblica contra Masini e Fedez

“Esse texto inadequado não é uma boa ideia”: o jornal RepúblicaEm um artigo assinado por Paolo di Paolo, a música “Bella Stro ** A” ataques, que Fedez Ele decidiu cantar com seu intérprete, Marco MasiniDurante a noite do Sanremo. Uma escolha do rapper, que inicialmente lembrou uma possível “dedicação” do ex -Chiara Ferragni, mesmo que não haja certeza. O mesmo maestro e diretor artístico do festival, Carlo Conti, Ele disse que não sabia e não estava interessado.

Di Paolo então analisa a música em questão, crítica não que salva: “Ano de 1995: ele terá trinta Período e horário fizeram palavras fortes que já levantaram algumas controvérsias na época: “As lentes disso eram aplicáveis ​​ao texto de Bella Stro ** a fazer, apenas da dedicação à ex -mulher de Fedez, Bastante embaraçoso “.





Embora esteja considerando a decisão dos artistas de não julgar tudo o que é arte, de música a livros e filmes, Paolo escreve que “existe um Critérios de oportunidades Que hipócrita pode parecer e talvez seja parcialmente. E que ele poderia ter sugerido – para evitar tempestades evitáveis ​​- em Rai e direção artística, se não a sabedoria de Fedez e Masini, quão desagradável era para baixo essa música naquele estágio novamente “.