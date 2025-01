Inauguração de Donald Trump ao vivo: O 47º presidente dos Estados Unidos está aqui – Assistir | Notícias do mundo

Donald Trump tomou posse como 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, na presença de representantes de todo o mundo. O ex-presidente Joe Biden e Trump viajaram juntos ao Capitólio dos EUA para a cerimônia de posse deste último, após uma tradicional cerimônia do chá na Casa Branca, junto com suas esposas, a vice-presidente Kamala Harris e seu novo sucessor, JD Vance, e seus cônjuges.

Assista à cerimônia de posse ao vivo:

O regresso de Trump à Casa Branca é também a segunda vez que um presidente dos EUA cumpre dois mandatos não consecutivos. O primeiro foi Grover Cleveland no final do século XIX.

Jill Biden e Melania Trump viajaram juntas para o Capitólio em um carro separado, assim como a vice-presidente Kamala Harris e seu sucessor JD Vance. Eles se reuniram na Casa Branca para uma tradicional cerimônia do chá, na qual Biden deu as boas-vindas ao novo presidente com duas palavras: “Bem-vindo ao lar”, segundo relatos da mídia.

Os convidados da inauguração chegaram cedo à Rotunda do Capitólio, onde a cerimónia será realizada no interior, em vez do tradicional local ao ar livre, devido ao frio. Esta é apenas a segunda vez que a tomada de posse é realizada em ambientes fechados: a última vez foi em 1985, quando o presidente Ronald Reagan tomou posse para o seu segundo mandato. (Com entradas IANS)