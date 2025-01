Inauguração de Donald Trump: Melania Trump brilha em uma roupa elegante feita por ESTE designer independente

Inauguração de Donald Trump : Em poucas horas, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, tomará posse como o 47º presidente dos Estados Unidos. E em meio a todos os preparativos para o grande evento, a escolha do traje de Melania Trump para o dia especial do marido já virou manchete.

Melania Trump optou por usar um casaco e saia de lã de seda Adam Lippes com uma blusa marfim esta manhã na inauguração de 2025, informou Moda . Ela combinou a roupa com salto marinho escuro e luvas pretas.

O vestido de Melania Trump e as campanhas de Donald Trump

Durante as suas campanhas que antecederam as eleições de 2024 nos EUA, Donald Trump concentrou-se principalmente no fortalecimento da economia dos EUA. A escolha de Adam Lippes por Melania Trump em 2025, em vez de designers europeus ou Ralph Lauren (que a vestiu em 2017), parece alinhar-se com os temas da campanha de Trump.