Inauguração de Donald Trump: O que é uma ordem executiva e como ela permitirá que o presidente dos EUA contorne o Congresso?

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, deverá assinar até 200 ordens executivas depois de tomar posse na segunda-feira. O novo presidente também indicou planos para iniciar “a restauração completa da América e a revolução do bom senso” depois de retomar o Salão Oval.

O líder republicano reiterou no domingo que o seu mandato traria “um novo dia de força e prosperidade americana, dignidade e orgulho”. Ordens executivas (200 delas, segundo algumas fontes) já foram preparadas para assinatura para impulsionar as deportações, aumentar o desenvolvimento de combustíveis fósseis e reduzir as protecções da função pública para funcionários públicos.