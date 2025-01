Inauguração de Donald Trump: quando e onde assistir à cerimônia de posse ao vivo na Índia, data e hora no IST, detalhes da transmissão e programação completa | Notícias do mundo

Cerimônia de posse/inauguração de Donald Trump em 2025: Donald Trump tomará posse como 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, iniciando seu segundo mandato na Casa Branca. A inauguração assinala a transferência de poder do presidente Joe Biden para Trump, marcando uma mudança significativa na liderança americana.

A cerimónia terá lugar ao meio-dia, de acordo com a 20ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que exige o cumprimento de um mandato presidencial. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, prestará juramento em Trump, enquanto o juiz Brett Kavanaugh prestará juramento no novo vice-presidente, informou a Associated Press.

Pela primeira vez na história dos EUA, o presidente eleito receberá líderes estrangeiros no evento, mostrando a tradição de uma transferência pacífica de poder. Isto acrescenta uma dimensão internacional a um momento impregnado de tradição política americana.

Após a tomada de posse, Trump fará o seu discurso inaugural, no qual deverá delinear a sua visão para os próximos quatro anos. Seu retorno ao Salão Oval é histórico e marca um dos retornos mais notáveis ​​da política americana moderna.

Trump é apenas o segundo presidente dos EUA a recuperar a presidência depois de perder a reeleição, depois de Grover Cleveland, que foi o 22.º e o 24.º presidente. Este feito raro sublinha a importância da sua carreira política.

Cerimônia de inauguração / inauguração de Donald Trump 2025: quando e onde assistir AO VIVO na Índia

De acordo com a emenda de 1933 à Constituição dos Estados Unidos, as posses presidenciais dos Estados Unidos ocorrem a cada quatro anos em 20 de janeiro, ou 21 de janeiro se o dia 20 cair em um domingo.

Este ano, a inauguração está marcada para segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. O evento terá início aproximadamente às 22h00 IST, e a cerimónia de tomada de posse está prevista para cerca das 22h30 IST.

Como assistir ao vivo a cerimônia de posse de Donald Trump

Os espectadores podem assistir à posse de Donald Trump ao vivo online nas principais redes de notícias. NBC, CNN, ABC, CBS e Fox News transmitirão a cerimônia em plataformas como YouTube, Facebook e X (anteriormente conhecido como Twitter). Isto garante que o público global tenha acesso a um dos eventos políticos mais esperados do ano.