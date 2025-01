Inauguração de Donald Trump: Snoop Dogg e McDonald’s Burgers marcam baile luxuoso da Crypto Industry

Os executivos da criptomoeda celebraram a próxima posse de Donald Trump com um baile luxuoso e exclusivo, incluindo coquetéis, hambúrgueres e batatas fritas do McDonald’s e uma apresentação de Snoop Dogg. Donald Trump prometeu grandes mudanças na política de criptografia. O baile contou com a presença de executivos de empresas de criptografia, incluindo Crypto.com, Kraken e Exodus.

Além de Snoop Dogg, o programa de entretenimento contou com a participação dos rappers Rick Ross e Soulja Boy, disseram os participantes.

“Houve muitos anos sombrios”, disse Les Borsai, cofundador da consultora de investimentos em criptomoedas Wave Digital Assets, que veio de Los Angeles. “Se isso significa como será o futuro… acho que esse é o otimismo que esperávamos.” Aldo Leia | Inauguração de Donald Trump: O que são ataques de lobos solitários? Tudo que você precisa saber

Os ingressos para o baile foram esgotados por US$ 2.500 cada para entrada geral, segundo o site do evento. Os pacotes VIP, ao preço de US$ 100 mil, ofereciam um encontro cara a cara com o empresário de tecnologia David Sacks. De acordo com um relatório da Reuters, cerca de 1.500 pessoas compareceram.

“A noite passada foi realmente uma prova de quão popular a criptografia se tornou”, disse JP Richardson, CEO da Exodus, um dos anfitriões do baile.

Antes de sua posse, o presidente eleito Donald Trump lançou um novo token de criptomoeda. “É hora de celebrar tudo o que defendemos: VENCER! Junte-se à minha comunidade Trump muito especial”, disse Donald Trump em uma postagem social na noite de sexta-feira promovendo os novos tokens.

Eles estão marcados com uma imagem de Donald Trump levantando o punho, sobreposta com as palavras “LUTA, LUTA, LUTA”, em referência à sua reação a uma tentativa de assassinato em um comício político em julho.

Promovendo a moeda meme, Trump disse a seus seguidores: “Divirtam-se!” O site que vende os tokens afirma que são expressões de apoio e não uma oportunidade de investimento.

Fonte