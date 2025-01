Inauguração de Donald Trump: uma prévia do almoço de comemoração, organização dos assentos do menu

Inauguração de Donald Trump: Depois que Donald Trump fez seu discurso de posse, ele se despediu do ex-presidente Joe Biden e da ex-vice-presidente Kamala Harris. Em seguida, Donald Trump está programado para visitar uma multidão no Emancipation Hall.

Em seguida, o presidente dos EUA, Donald Trump, participará de uma cerimônia na sala de autógrafos do presidente e, em seguida, de um almoço. Você então retornará ao Salão de Emancipação para revisar as tropas.

“Reconhece o compromisso dos Fundadores com as futuras gerações de americanos para preservar a continuidade e a estabilidade do nosso sistema democrático de governo”, de acordo com o JCCIC.

Após o aperitivo, que incluía lagosta do Maine e camarão do Golfo coberto com crumble de amendoim e molho de açafrão, foi servida uma entrada de carne assada Seven Hills Angus com chocolate amargo, batatas recortadas e molho de zimbro. A sobremesa consistiu em suflê de chocolate servido com sorvete de cereja e baunilha.