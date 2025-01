Inauguração de Donald Trump: Vivek Ramaswamy, que desempenhou um ‘papel fundamental’ na criação do DOGE, se aposenta. aqui está o porquê

Vivek Ramaswamy, que desempenhou um papel ativo na criação do DOGE, optará por não ingressar na comissão de eficiência governamental do presidente dos EUA, Donald Trump.

Conforme relatado pelo Imprensa associadaRamaswamy, um empresário de biotecnologia que buscou a indicação republicana para presidente em 2024, sinalizou planos de concorrer ao governo de Ohio no próximo ano. Originário de Cincinnati, Ramaswamy, 39, mostrou interesse na cadeira recentemente desocupada do vice-presidente JD Vance no Senado antes que o governador de Ohio, Mike DeWine, escolhesse o tenente-governador Jon Husted como sucessor de Vance.