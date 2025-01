Inauguração de Trump: o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e sua esposa Melania assistem a fogos de artifício em um clube de golfe | Olhar

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, acompanhado por Melania Trump, sua filha Ivanka e seu marido Jared Kushner, chegou a Washington para participar de uma festa de pré-inauguração e de um show de fogos de artifício. Trump voou a bordo de um avião da Força Aérea enviado pelo presidente cessante, Joe Biden, de sua base em Palm Beach, Flórida, onde se preparou para sua transição após derrotar a vice-presidente democrata Kamala Harris nas eleições de 5 de novembro.

As celebrações da segunda posse de Donald Trump começaram com uma grande chegada ao Aeroporto de Dulles, onde foi recebido por milhares de apoiantes, líderes da indústria tecnológica e figuras conservadoras da comunicação social. Segundo a CBS News, o presidente eleito cumprimentou a imprensa e ergueu o punho no ar, dando um tom enérgico para os próximos eventos.

Anteriormente, Trump, juntamente com a sua esposa Melania e o filho Barron, embarcaram num avião no Aeroporto Internacional de Palm Beach, perto de Mar-a-Lago, onde a sua equipa de transição estava baseada. A família parou no topo da escada e acenou para a multidão antes de entrar no avião.

As estrelas da música country Carrie Underwood, Billy Ray Cyrus, Jason Aldean e o rapper Nelly, junto com Village People e Kid Rock, estão entre os artistas programados para os eventos de posse de Donald Trump. Também devem comparecer o ator Jon Voight, o lutador Hulk Hogan e uma série de figuras empresariais que apoiam Trump, incluindo Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Shou Zi Chew, de acordo com a CBS News.

Enquanto Trump permanecerá em seu clube, o vice-presidente eleito, JD Vance, oferecerá uma recepção aos membros do Gabinete e um jantar em Washington. No domingo, Trump participará de uma cerimônia de entrega de coroas de flores no Cemitério Nacional de Arlington antes de discursar em um comício na Capital One Arena, seguido de um jantar privado.

