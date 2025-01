Inauguração de Trump: ‘Querido, eu te amo tanto, mas meus saltos…’ – Quando Donald Trump falou sobre o chapéu e o chapéu da primeira-dama. sapato

O presidente Donald Trump, recém-empossado para o seu segundo mandato não consecutivo como 47º presidente dos Estados Unidos, partilhou um momento de alegria com os seus apoiantes durante o seu discurso pós-inauguração no Capitólio.

“Eu não deveria dizer isso”, começou Trump, reconhecendo a natureza sensível do comentário. “Vou ficar bravo quando disser isso, mas os pés dela doem pra caramba. Você sabe, aqueles saltos.”

O comentário de Trump foi recebido com risos pela multidão, enquanto ele continuava a agradecer a Melania pelo seu apoio inabalável, reconhecendo que ela tinha suportado a longa cerimónia apesar do seu desconforto.

A primeira-dama é conhecida há muito tempo por suas aparições públicas elegantes e equilibradas, muitas vezes usando salto alto em eventos importantes. Apesar do desconforto, ela permaneceu ao lado do marido, e ambos compareceram a vários eventos e bailes adicionais ao longo do dia.