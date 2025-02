Incapaz de permitir a cremação, as irmãs Telangan moram com o corpo da mãe por uma semana

Duas jovens em Secunderabad de Telangana foram forçadas a manter o corpo de sua mãe em casa por quase uma semana devido a dificuldades financeiras antes que as autoridades interviessem.

C Lalitha, uma dona de casa e residente de WarasiGuda, morreu de doença na semana passada. Suas filhas, Ravalika, 25, que trabalham em uma loja de sari, e Ashvitha, um planejador de eventos de 22 anos, não podiam pagar sua cremação.

Segundo relatos, seu pai deixou a família em 2020 após disputas, deixando -os sem apoio financeiro. As irmãs ficaram em uma sala separada enquanto o corpo de sua mãe permanecia em outra.

A situação veio à tona depois que os vizinhos notaram um cheiro ruim e alertaram a polícia. Então, os funcionários mudaram o corpo para um hospital para o exame post -mortem na sexta -feira.

Antes da participação da polícia, os irmãos haviam procurado ajuda de uma sala multiuso local para a cremação de sua mãe. As autoridades do Hall entraram em contato com a polícia de Chilkalguda, que mais tarde informou a delegacia de Boudhanagar. Uma equipe policial foi ao local e iniciou uma investigação.

Os relatórios indicam que a família havia se mudado para Warasiguda há apenas dois meses. As duas irmãs entraram em contato com um parente em Amberpet para obter ajuda, mas de acordo com os relatos de que não responderam às suas ligações.

Mais pesquisas sobre o assunto são ativadas.