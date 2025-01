Incêndio começa na unidade farmacêutica Anakapalli em Andhra Pradesh, apagado em 20 minutos

Um incêndio ocorreu em uma empresa farmacêutica em Parawada, Andhra Pradesh, na manhã de terça-feira (21 de janeiro). As chamas, que eclodiram na estação de tratamento de águas residuais por volta das 6h30, foram extintas em 20 minutos, disseram as autoridades.

O incêndio foi relatado na MetroChem API Pvt Ltd em Jawaharlal Nehru Pharma City, no distrito de Anakapalli.

De acordo com o Superintendente de Polícia de Anakapalli, Tuhin Sinha, os bombeiros foram mobilizados imediatamente e nenhum ferido foi relatado no incidente.

“O incêndio começou na estação de tratamento de efluentes às 6h30 da manhã. Os bombeiros correram imediatamente para o local. Em 20 minutos o fogo foi extinto”, disse Sinha.

Autoridades, incluindo o inspetor da fábrica e funcionários dos departamentos fiscal e policial, visitarão o local para investigar a causa do incêndio.

Este incidente ocorre logo após outro incêndio no início deste mês no balcão Tirumala Laddu, que causou pânico entre os devotos que coletavam prasadam sagrada.

O incêndio ocorreu no Balcão nº 47 e aparentemente foi causado por um curto-circuito no sistema de fonte de alimentação ininterrupta (UPS) conectado ao computador. A ação rápida do pessoal controlou o incêndio antes que pudesse causar danos significativos.